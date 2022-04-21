Защитник «Спартака» Кофрие рассказал об установке Ваноли на матч с ЦСКА

Защитник московского «Спартака» Максимилиано Кофрие рассказал об установке главного тренера красно-белых Паоло Ваноли на игру против ЦСКА (1:0) в 1/4 финала Кубка России.

«Просил ли Ваноли чаще подключаться к атакам? Нет, он просил сыграть как обычно. Просто если я понимаю, что есть свободное пространство, то стараюсь помогать атаке», - приводит слова Кофрие пресс-служба «Спартака».

Накануне «Спартак» победил ЦСКА в 1/4 финала Кубка России со счетом 1:0. В середине первого тайма главный арбитр встречи Владимир Москалев назначил пенальти в ворота армейцев за игру рукой со стороны полузащитника Яки Бийола. Стандарт уверенно реализовал хавбек красно-белых Зелимхан Бакаев. Таким образом, российский футболист вывел гостей вперед – 1:0. Это случилось на 21-й минуте.

В концовке тайма за вторую желтую карточку с поля был удален хавбек армейцев Жан-Филипп Гбамен. Он совершил грубый фол против хавбека красно-белых Романа Зобнина и получил вторую желтую карточку. В итоге «Спартак» в пробился в полуфинал турнира.