Роналду поблагодарил фанатов «Ливерпуля» за поддержку в матче 30-го тура АПЛ

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду обратился к болельщикам, присутствовавших на матче 30-го тура чемпионата Англии с «Ливерпулем» (0:4).

Отметим, что по ходу встречи, которая состоялась вчера, 20 апреля, на стадионе «Энфилд», болельщики «мерсисайдцев» устроили акцию в поддержку португальского футболиста после новости о смерти новорожденного сына.

– Один мир… Один вид спорта… Одна глобальная семья… Спасибо, «Энфилд». Я и моя семья никогда не забудем этот момент уважения и сострадания, – написал Роналду в одном из своих аккаунтов в социальных сетях.

Напомним, в конце 2021 года Роналду и его девушка, Джорджина Родригес сообщили, что ждут близнецов. По словам форварда, мальчик умер в больнице, а девочку удалось спасти. Из-за трагедии португалец пропустил матч с «Ливерпулем».