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Роналду поблагодарил фанатов «Ливерпуля» за поддержку в матче 30-го тура АПЛ

Вчера португальский футболист сообщил о смерти новорожденного сына.
21 апреля 2022 14:57
автор: Владислав Корегин

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду обратился к болельщикам, присутствовавших на матче 30-го тура чемпионата Англии с «Ливерпулем» (0:4).

Отметим, что по ходу встречи, которая состоялась вчера, 20 апреля, на стадионе «Энфилд», болельщики «мерсисайдцев» устроили акцию в поддержку португальского футболиста после новости о смерти новорожденного сына.

– Один мир… Один вид спорта… Одна глобальная семья… Спасибо, «Энфилд». Я и моя семья никогда не забудем этот момент уважения и сострадания, – написал Роналду в одном из своих аккаунтов в социальных сетях.

Напомним, в конце 2021 года Роналду и его девушка, Джорджина Родригес сообщили, что ждут близнецов. По словам форварда, мальчик умер в больнице, а девочку удалось спасти. Из-за трагедии португалец пропустил матч с «Ливерпулем».

источник: «Советский спорт»
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