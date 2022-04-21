Алексей Сафонов: Уровень арбитра Москалева был ниже уровня матча ЦСКА - «Спартак»

Футбольный функционер Алексей Сафонов считает, что на такой матч нужно было назначать более авторитетного арбитра.

- Уровень арбитра Москалева был ниже уровня игроков. Я не специалист в судействе, я больше болельщик, но считаю, когда мяч отлетает от бедра защитника в руку нападающему противоположной команды, пенальти назначать нельзя.

Хотя сейчас столько трактовок, что сами судьи путаются. Москалев постоянно бегал смотреть ВАР. А момент с удалением Гбамена. Он был первым на мяче, в его локоть втыкается Зобнин. И армейца удаляют.

Четвертьфинал Кубка, играют две наши старейшие команды, считаю, нужно было назначить более авторитетного арбитра – Карасева или Безбородова.

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В полуфинале Кубка России сыграют «Спартак» «Динамо», «Енисей» и Алания».

Жеребьевка полуфиналов состоится сегодня вечером.