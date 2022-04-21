Алексей Сафонов: Соболев часто симулирует, будто его кувалдой ударили

Футбольный функционер Алексей Сафонов считает, что нападающий «Спартака» Александр Соболев стал слишком часто симулировать.

- Как вам игра Соболева?

- Соболев не понравился – при каждом столкновении падет, хватается за ногу, будто его кувалдой ударили. Понятно, есть футбольные хитрости, но это явный перебор.

- Его уже упрекали в симуляции…

- Как выбил себе хороший контракт, так и закончился как футболист.

- Еще запорол несколько моментов.

- И это тоже. Нужно дорожить каждым моментом, нужно уважать партнеров по команде. А если б Щенников не в штангу попал, а забил, потом пенальти, а это лотерея. Выходи и решай свои моменты, делай свою работу.

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В полуфинале Кубка России сыграют «Спартак», «Динамо», «Енисей» и Алания». Жеребьевка полуфиналов состоится сегодня вечером.