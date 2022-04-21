Алексей Сафонов: Ваноли заменил Бакаева, опасался, что того могут удалить

Футбольный функционер Алексей Сафонов объяснил, почему главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли заменил на 64-й минуте Зелимхана Бакаева, который был лучшим в составе команды.

- Многие не поняли, почему Ваноли его заменил в самый разгар матча. Вы поняли?

- Думаю, боялся, что Бакаева могут удалить, он был слишком заведен, много спорил, руками размахивал. А у него уже было предупреждение. Ваноли решил засушить игру, тем более, у «Спартака» был лишний игрок. А вообще, Бакаев доказал, что является один из лидеров команды, и что с ним нужно продлевать контракт.

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