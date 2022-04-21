«Зенит» не планирует приобретать у «Ростова» защитника Осипенко

Руководство «Зенита» не заинтересовано в подписании центрального защитника «Ростова» Максима Осипенко.

Согласно данным «РИА Новости» 27-летний футболист никогда не входил в сферу интересов клуба из Санкт-Петербурга. Ранее в СМИ появилась информация, что сине-бело-голубые готовы приобрести игрока летом 2022 года в случае ухода из команды Деяна Ловрена.

Напомним, что Осипенко пополнил состав «Ростова» в январе 2020 года. Всего за ростовчан он отыграл 64 матча, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.

За сборную России защитник провел три встречи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 3,5 миллиона евро.