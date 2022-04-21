Бубнов прокомментировал итог матча ЦСКА против «Спартака» в Кубке России

Экс-игрок московского «Спартака» Александр Бубнов поделился мнением о победе красно-белых над ЦСКА (1:0) в четвертьфинале Кубка России.

«Спартак» в целом выглядел лучше. В первом тайме красно-белые активно прессинговали, навязывали борьбу, обостряли с самых первых минут», - приводит слова Бубнова Sportbox.

Накануне «Спартак» победил ЦСКА в 1/4 финала Кубка России со счетом 1:0. В середине первого тайма главный арбитр встречи Владимир Москалев назначил пенальти в ворота армейцев за игру рукой со стороны полузащитника Яки Бийола. Стандарт уверенно реализовал хавбек красно-белых Зелимхан Бакаев. Таким образом, российский футболист вывел гостей вперед – 1:0. Это случилось на 21-й минуте.

В концовке тайма за вторую желтую карточку с поля был удален хавбек армейцев Жан-Филипп Гбамен. Он совершил грубый фол против хавбека красно-белых Романа Зобнина и получил вторую желтую карточку. В итоге «Спартак» в пробился в полуфинал турнира.