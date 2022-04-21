РФС ищет нового провайдера для системы VAR

Российский футбольный союз (РФС) отреагировал на слухи об отказе от системы VAR.

«Действующее соглашение РФС с компанией Hawk-Eye Innovations Ltd завершается в конце сезона-2021/2022, все обязательства по нему будут исполнены в полном объёме. В данный момент Департамент судейства ведёт работу по выбору провайдера для системы VAR на следующие сезоны и рассматривает предложения различных поставщиков. Информация об итогах отбора будет опубликована дополнительно», - приводит «Чемпионат» сообщение пресс-службы РФС.

Добавим, что Международный совет футбольных ассоциаций одобрил VAR в 2016 году. Первым полноценным турниром, на котором начала использоваться данная система стал Кубок конфедераций 2017 года, прошедший в России.

В российских турнирах VAR стал использоваться с сезона-2018/19.