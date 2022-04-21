КДК РФС наложил штраф на ЦСКА и Ваноли после матча Кубка России

«Почему Ваноли не дал Бакаеву ни одного полного матча? Так он хреновый тренер». Червиченко — о дерби

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился с «Плеймейкером» впечатлениями от победы красно-белых в четвертьфинале Кубка России над ЦСКА.