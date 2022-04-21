КДК РФС наложил штраф на ЦСКА и Ваноли после матча Кубка России

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС (КДК РФС) наложил штраф на ЦСКА и главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли по итогам матча 1/4 финала Кубка России (0:1).
«После матча было скандирование ненормативной лексики болельщиками ЦСКА. Штраф 100 тыс. рублей.
Ваноли неоднократно покидал пределы технической зоны. Штраф 30 тыс. рублей», — передает слова Григорьянца «Чемпионат».
Отметим, что «Спартак» вышел в полуфинал Кубка России, одержав победу со счетом 1:0. Победный гол забил Зелимхан Бакаев на 21-й минуте, реализовав одиннадцатиметровый.
источник: Чемпионат.com