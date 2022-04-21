Андрей Созин: Если сейчас Слуцкий покинет «Рубин» – клуб только потеряет от его ухода

Член комитета по этике РФС Андрей Созин оценил дальнейшие перспективы Леонида Слуцкого на посту главного тренера «Рубина».

Ранее сообщалось, что после поражения от «Енисея» (1:3) в четвертьфинале Кубка России руководство казанского клуба задумалось об увольнении 50-летнего специалиста.

– Безусловно, результат у «Рубина» неудовлетворительный. Но важно, что руководство клуба в лице Сайманова устраивает Слуцкий, а Слуцкому комфортно с нынешним руководством. Со следующего сезона, если останется доверие, «Рубин» станет крепче. А если уйти сейчас – клуб только потеряет от его ухода, – цитирует Созина «Чемпионат».

Напомним, что Слуцкий возглавил «Рубин» в декабре 2019 года. При нем коллектив принял участие в 72 матчах, одержал 29 побед, 15 раз сыграл вничью и потерпел 28 поражений. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.

В данный момент команда из Казани занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков.