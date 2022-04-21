Форвард «Интера» Мартинес заинтересован в переходе в «Ливерпуль»

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес близок к тому, чтобы продолжить свою карьеру в одном из клубов чемпионата Англии.

Как сообщает TMW, в подписании 24-летнего аргентинца заинтересованы «Арсенал» и «Ливерпуль». Отмечается, что сам форвард предпочитает перейти в команду Юргена Клоппа, нежели пополнить состав «канониров». По информации источника, сделка по трансферу футболиста может состояться летом 2022 года.

Напомним, что Мартинес выступает за «Интер» с июля 2018 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 42 матчах «нерадзурри» во всех турнирах, забил 19 голов и отдал три результативных паса. Его действующий контракт рассчитан до лета 2026-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 70 миллионов евро.