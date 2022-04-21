Ринат Билялетдинов считает, что Кучаев нужен «Рубину»

Экс-наставник «Рубина» Ринат Билялетдинов оценил игру атакующего полузащитника Константина Кучаева в казанском клубе.

Отметим, что 24-летний россиянин выступает за команду из Татарстана с января этого года на правах аренды из ЦСКА до конца сезона-2021/22. Ранее в СМИ появилась информация, что сумма выкупа футболиста составляет пять миллионов евро.

– Кучаев сейчас нужен в Казани. На уход из ЦСКА, наверное, были причины. По мне, пять миллионов – это приличная сумма. Не мне решать, приемлемая сумма или нет. Как игрок, Кучаев несомненно пригодился бы. Тот уровень, который был наработан в ЦСКА, прекрасно виден, – цитирует Билялетдинова «Чемпионат».

Добавим, что в нынешнем сезоне Кучаев отыграл шесть матчей за «Рубин», забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его команда занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков.