Вратарь «Алании» Солдатенко считает, что команда заслуживает играть в РПЛ

Голкипер владикавказской «Алании» Ростислав Солдатенко поделился впечатлениями после выхода команды в полуфинал Кубка России. Команда одолела «Зенит» в серии послематчевых пенальти (2:2, 6:5 сп).

«Чувствуем ли, что наш уровень близок к РПЛ? Если заглянуть в историю прошлого сезона, мы еще тогда заслужили побороться за РПЛ, но нам не дали этого сделать. Не знаю, готовы мы или нет, но точно заслуживаем. Главное в нашей команде — показывать дух, а результат придет», — приводит слова Солдатенко Sport24.

Команда Спартака Гогниева прошла в полуфинал благодаря сэйву вратаря Ростислава Солдатенко. Он отбил удар в исполнении полузащитника Даниила Кругового.