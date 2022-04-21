КДК РФС дисквалифицировал Кухту и Родриго на два матча

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) вынес решение по красным карточкам нападающего «Локомотива» Яна Кухты и защитника «Сочи» Родриго.

Напомним, что оба футболиста были удалены 60-й минуте очного матча за стычку в штрафной «барсов».

«Локомотив» в письме написал, что Кухта совершил нарушение по неосторожности. Родриго обосновал своё поведение тем, что у него болело ребро, Кухта наступил. У игрока «Сочи» была боль, ответная реакция — удар ногой в район ребра. Следующие две игры оба футболиста пропускают», - приводит «Чемпионат» слова главы КДК Артура Григорьянца.

Таким образом, футболист «Локомотива» Кухта не сыграет дома против «Нижнего Новгорода и в гостях с «Зенитом». Родриго не поможет «Сочи» в домашней встрече против «Ахмата» и гостевой - с «Рубином».