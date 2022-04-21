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Егоров считает, что уход VAR будет плюсом для России

Арбитры в поле будут самостоятельно принимать решение.
21 апреля 2022 17:39
автор: Максим Скороходов

Бывший судья категории ФИФА Игорь Егоров не видит проблемы в возможном уходе системы VAR из России.

«Для судейства, наверняка, это будет плюсом, потому что люди сами начнут принимать решения, а не как сейчас, когда по 15-17 минут в матче судьи смотрят VAR. Футбол превратится в футбол.

С другой стороны, количество ошибок, конечно же, возрастет. И негатив со стороны руководителей и тренеров поднимется. Но судя по этому сезону, не сильно VAR нам помогает. Но если весь цивилизованный футбольный мир им пользуется, для нас, конечно, это будет потерей», - приводит слова Егорова ВсеПроСпорт.

Российский футбольный союз уже подтвердил, что ищет нового поставщика системы VAR, начиная со следующего сезона.

Напомним, что Международный совет футбольных ассоциаций одобрил VAR в 2016 году. Первым полноценным турниром, на котором начала использоваться данная система стал Кубок конфедераций 2017 года, прошедший в России.

В российских турнирах VAR стал применяться с сезона-2018/19.

источник: «ВсеПроСпорт»
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