Владимир Габулов - об «Алании»: Команда может выйти в финал Кубка России

Вратарь «Алании» Владимир Габулов назвал победу «Алании» над «Зенитом» в четвертьфинале Кубка России (3:2) большим результатом для возрожденной команды.

Владикавказский клуб был возрожден в 2019 году.

«Это большой результат для возрожденной «Алании». Возрождали ее все вместе еще в 2019 году. Обыграть действующего чемпиона России в четвертьфинале Кубка – это действительно большая победа. С чем я поздравляю всех болельщиков клуба. Именно болельщики заждались таких побед. Они действительно этого заслуживают.

Команда может выйти в финал. Выход в полуфинал Кубка России не может быть случайностью», — цитирует Габулова «РБ Спорт».

Команда Спартака Гогниева прошла в полуфинал благодаря сэйву вратаря Ростислава Солдатенко. Он отбил удар в исполнении полузащитника Даниила Кругового.