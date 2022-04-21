Полузащитник «Ньюкасла» Гимарайнш может стать игроком «Реала»

Руководство «Реала» планирует подписать опорного полузащитника «Ньюкасла» и сборной Бразилии Бруно Гимарайнш.
Согласно данным AS, мадридский клуб рассматривает кандидатуру 24-летнего футболиста в качестве усиления своей средней линии. Отмечается, что «сливочные» предпримут попытку приобрести хавбека по окончании сезона-2021/22.
Напомним, что Гимарайнш перешел в «Ньюкасл» в январе этого года, перейдя из «Лиона» 42,1 миллиона евро. С тех пор он отыграл за «сорок» 12 матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт рассчитан до лета 2026-го.
В составе сборной Бразилии полузащитник провел шесть встреч (1 гол).
источник: AS