УЕФА может вновь применить меры в отношении «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса» за создание Суперлиги

Сегодня, 21 апреля, коммерческий суд Мадрида отменил меры, согласно которым УЕФА запрещалось вводить санкции против клубов-учредителей Суперлиги.

В прошлом году суд запретил УЕФА применять какие-либо санкции к клубам-основателям Суперлиги, включая исключение из еврокубков. Однако сегодня это решение было отменено, что может привести к возобновлению дисциплинарного производства в отношении «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса».

«Сегодня УЕФА получил распоряжение мадридского суда о полной отмене временных мер. УЕФА приветствует это решение и рассматривает его последствия. УЕФА пока не будет давать дальнейших комментариев», — говорится в заявлении руководящего органа, текст которого цитирует AP.

Напомним, ранее 12 европейских топ-клубов объявили о создании закрытого турнира - Суперлиги, однако под угрозами санкций со стороны ФИФА и УЕФА, а также в связи с резкой критикой идеи футбольным сообществом, большинство участников покинули проект.

Оставшиеся клубы - «Реал», «Барселона» и «Ювентус» обратились в европейский суд с иском о возможном нарушении УЕФА антимонопольного законодательства.