Экс-наставник «Локомотива» Билич может возглавить «Бернли»

«Бернли» рассматривает возможность подписания контракта с бывшим главным тренером «Локомотива» Славеном Биличем.

Как утверждает Lancs Live, в данный момент 53-летний хорват является одним из главных претендентов на должность наставника «кларетовых» после ухода Шона Дайча, покинувшего команду 15 апреля.

Напомним, что 8 января этого года Билич ушел с должности главного тренера китайского клуба «Бэйцзин Гоань». В данный момент он все еще находится в статусе свободного агента.

Что касается «Локомотива», то специалист возглавлял железнодорожников с июля 2012-го по июнь 2013 года. На уровне сборных Билич руководил национальной командой Хорватии. В Англии он тренировал «Вест Хэм» и «Вест Бромвич».