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Вратарь «Динамо» Лещук ожидал, что «Зенит» не пройдет «Аланию» в Кубке России

Голкипер считает, что сине-бело-голубые не любят играть на искусственном покрытии.
21 апреля 2022 18:04
автор: Максим Скороходов

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук признался, что ждал, что «Зенит» не сможет пройти «Аланию» в четвертьфинале Кубка России.

«На самом деле, было какое-то предчувствие, что будет такой результат. Потому что много факторов: они играли в Грозном, на искусственном поле. Мне кажется, для игроков «Зенита» это не совсем приятные условия. Исход мог повернуться в эту сторону», - сказал Лещук пресс-службе своего клуба.

Напомним, что Лещук отбил один удар в послематчевых пенальти с «Балтикой» в четвертьфинале Кубка России. Данного сейва оказалось достаточно «Динамо» для победы в серии. Помимо бело-голубых и «Алании» продолжают борьбу за трофей «Енисей» и «Спартак». Жеребьевка 1/2 финала Кубка России начнется сегодня в 21:00 по московскому времени.

источник: ФК Динамо (Москва)
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