Вратарь «Динамо» Лещук ожидал, что «Зенит» не пройдет «Аланию» в Кубке России

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук признался, что ждал, что «Зенит» не сможет пройти «Аланию» в четвертьфинале Кубка России.

«На самом деле, было какое-то предчувствие, что будет такой результат. Потому что много факторов: они играли в Грозном, на искусственном поле. Мне кажется, для игроков «Зенита» это не совсем приятные условия. Исход мог повернуться в эту сторону», - сказал Лещук пресс-службе своего клуба.

Напомним, что Лещук отбил один удар в послематчевых пенальти с «Балтикой» в четвертьфинале Кубка России. Данного сейва оказалось достаточно «Динамо» для победы в серии. Помимо бело-голубых и «Алании» продолжают борьбу за трофей «Енисей» и «Спартак». Жеребьевка 1/2 финала Кубка России начнется сегодня в 21:00 по московскому времени.