Бийол - об игре ЦСКА: После паузы сборных все изменилось далеко не в лучшую сторону

Хавбек ЦСКА Яка Бийол высказался о прошедшем кубковом матче со «Спартаком» в 1/4 финала турнира, а также прокомментировал «черную полосу» красно-синих.

«Тяжело на душе после вчерашнего матча. Я долго не мог уснуть, анализировал случившееся. Жаль, что мы не смогли порадовать наших болельщиков. Мы рассчитывали удачно выступить в Кубке России, выйти в финал. Увы, не получилось.

После паузы на матчи сборных все действительно изменилось, к сожалению, не в лучшую сторону. Все началось со злополучного матча с «Уралом». В этот период нам очень не хватает позитива. Мы понимаем, что вернуть его сможем только тогда, когда снова начнем выигрывать», — цитирует игрока Bobsoccer.

Следующий матч ЦСКА в чемпионате страны состоится 24 апреля против «Динамо», претендующим на первую строчку в РПЛ. Бело-голубые отстают от «Зенита» всего на 3 балла.