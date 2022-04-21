Александр Мостовой: Зачем женщинам-арбитрам лезть в РПЛ? Пускай судят женский футбол

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой выступил против привлечения женщин-судей в Российскую премьер-лигу.
«Я против. Зачем женщинам лезть туда? У женщин есть свои виды спорта — пускай они занимаются ими. Я понимаю, что где-то там в Европе показывают: одна, вторая. Есть женский футбол, пускай там судят. У нас своим мужчинам места не хватает, чтобы нормально судить. Зачем это?» — сказал Мостовой «Чемпионату».
Ранее стало известно о том, что финал Кубка Франции между «Ниццей» и «Нантом» обслужит женщина-арбитр.
источник: Чемпионат.com