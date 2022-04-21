Александр Мостовой считает, что финал Кубка России должен проводиться на «Лужниках»

Экс-полузащитник сборной России и «Спартака» Александр Мостовой считает, что финал Кубка России должен проводиться в Москве на стадионе «Лужники».

«Я считаю «Лужники» идеальным местом проведения финала Кубка России. На нем всегда проводились финалы: ещё в Советском Союзе самые значимые игры — в «Лужниках». Когда последний раз кто-то играл на «Лужниках»? На чемпионате мира? Стадион стоит пустой. Его надо как можно больше задействовать в сегодняшней ситуации», — сказал Мостовой «Чемпионату».

Напомним, «Лужники» принимали матчи чемпионата мира по футболу-2018 - семь матчей, включая финальный между Францией и Хорватией (4:2). Помимо этого, арена была задействована в проведении таких спортивных мероприятий, как: финал Лиги чемпионов-2008, чемпионат мира по регби-7 (2013 г), чемпионат мира по легкой атлетике (2013) и множество других соревнований.