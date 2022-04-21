Футболист ЦСКА Бийол был уверен, что судья не поставит пенальти в пользу «Спартака»

Игрок обороны ЦСКА Яка Бийол заявил, что не понимает почему арбитр Владимир Москалев поставил пенальти в ворота его команды в матче против «Спартака» (0:1) в четвертьфинале Кубка России.

«Я был абсолютно уверен, что пенальти не назначат. В том моменте мяч сначала попал мне в тело, и только после этого отскочил в руку. Насколько понимаю, в такой ситуации нарушение не фиксируется. Когда судьи приезжали к нам и рассказывали о правилах, они объясняли именно так. Был очень удивлен и расстроен, когда нашу команду наказали 11-метровым ударом», - приводит слова Бийола Bobsoccer.

Добавим, что в данном матче также был удален хавбек армейцев Жан-Филипп Гбамен, получивший в первом тайме две желтые карточки.