Президент Франции Макрон призвал бороться за то, чтобы Мбаппе остался в «ПСЖ»

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал бороться за то, чтобы нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе остался в парижском клубе по истечении текущего сезона.

«К сожалению, вариант перехода Килиана Мбаппе в «Марсель» даже не рассматривается. Если бы он был к этому готов, то я бы поборолся, но он очень быстро отказал мне.

Нам нужно бороться за Мбаппе, чтобы он остался в чемпионате Франции, потому что он невероятный игрок», — сказал президент Франции и болельщик «Марселя» в интервью Quotidien.

Напомним, что Мбаппе перешел в «ПСЖ» в августе 2017 года из «Монако». В нынешнем сезоне он принял участие в 39 матчах, забил 31 гол и отдал 22 результативных передачи. Вместе с командой футболист стал трехкратным чемпионом Франции.