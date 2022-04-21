«Ничего страшного не вижу». Широков не против приглашения женщин-арбитров в РПЛ

Бывший полузащитник «Спартака», «Зенита» и ЦСКА Роман Широков заявил, что он не против приглашения женщин-судей в российский футбол в ближайшее время.

«Женщины-арбитры? Почему нет? Я просто одну только знаю — Анастасию Пустовойтову. Если есть еще кто-то, то почему нет? Уж попробовать точно можно. Я за то, чтобы попробовали — хотя бы отталкиваться от этого. Ничего страшного не вижу», — сказал Широков «Чемпионату».

Напомним, ранее стало известно о том, что финал Кубка Франции будет обслуживать женщина. В игре примут участие «Ницца» и «Нант».