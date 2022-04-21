Виллиан может покинуть «Коринтианс» из-за угроз болельщиков в адрес семьи после поражения

Бразильский полузащитник Виллиан, который имеет опыт выступления за «Челси» и «Анжи», может покинуть «Кориантинс» из-за различных угроз в адрес его семьи после поражения от «Олвейс Реди» в Кубке Либертадорес (0:2).

Об этом сообщает ESPN.

Дочери Виллиана боятся ходить в школу, а сам футболист нанял телохранителя. Жена футболиста настаивает на том, чтобы семья Виллиана как можно скорее покинула Бразилию.

В нынешнем сезоне 33-летний Виллиан провел два матча в бразильской серии А, в которых отметился двумя результативными передачами.

Бразилец перешел в «Кориантианс» в конце августа прошлого года в качестве свободного агента. Последним клубом до перехода был лондонский «Арсенал».