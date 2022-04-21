«Бундеслига - самый честный трофей». Нагельсман заявил, что он серьезно намерен выиграть трофей

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман признал, что первое место в чемпионате Германии ценится в меньшей степени, чем в других турнирах, однако это не уменьшает значимости самого турнира.

«Я знаю, что в Мюнхене победа в чемпионате ценится чуть меньше. Тем не менее, это очень хорошее достижение и самый честный трофей. Я действительно с нетерпением жду этого. Я надеюсь, что игроки испытывают подобные эмоции и мотивированы этим.

Для меня очень важен титул. Нужно выигрывать трофеи, это хорошо сказывается на повседневной работе. Но я буду счастлив, когда впервые смогу взять салатницу в руки», — цитирует Нагельсмана Bayern & Germany.

После 30 туров «Бавария» возглавляет турнирную таблицу с 72 очками. Ближайший конкурент - дортмундская «Боруссия», которая отстает на девять баллов.