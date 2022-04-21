Определились полуфинальные пары Кубка России по футболу

Сегодня, 21 апреля, Российский футбольный союз (РФС) провел жеребьевку полуфинальных матчей Кубка России сезона-2021/22.
Так, московский «Спартак», обыгравший в четвертьфинале ЦСКА (1:0), встретится с красноярским «Енисеем».
В другой паре сыграют московское «Динамо» и владикавказская «Алания».
Матчи этой стадии турнира пройдут с 11 по 12 мая.
Добавим, что в четвертьфинале турнира «Алания» обыграла «Зенит» (2:2, 6:5 – пенальти), «Енисей» победил «Рубин» (3:1), а «Динамо» выбило «Балтику» (1:1, 5:4 – пенальти).
источник: РФС