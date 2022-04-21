Лещенко считает, что финал Кубка России нужно провести на стадионе «Динамо»

Народный артист РСФСР и болельщик «Динамо» Лев Лещенко считает, что финал Кубка России-2021/22 нужно провести на стадионе «ВТБ Арена».

«Считаю, что финал Кубка России нужно провести на стадионе «Динамо». Будем ждать яркого футбола, потому что первенство сейчас не вызывает большого интереса. Там все, как мне кажется, ясно», — сказал Лещенко «Чемпионату».

Ранее состоялась жеребьевка полуфинальных пар.

Так, московский «Спартак», обыгравший в четвертьфинале ЦСКА (1:0), встретится с красноярским «Енисеем».

В другой паре сыграют московское «Динамо» и владикавказская «Алания».

Матчи этой стадии турнира пройдут с 11 по 12 мая.