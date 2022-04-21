Месси может успеть восстановиться к следующему матчу «ПСЖ» в Лиге 1

Аргентинский нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси может успеть восстановиться к матчу 34-го тура французской Лиги 1 с «Лансом». Ранее он пропускал минувший тур с «Анже».

Об этом сообщает Le Parisien.

Отмечается, что на данный момент наблюдается положительная динамика восстановления аргентинца от воспаления левого ахиллового сухожилия, и с большой долей вероятности он сможет принять участие в матче 34-го тура с «Лансом».

В нынешнем сезоне Месси принял участие в 21 игре парижского клуба в Лиге 1, забил три гола и отдал 13 голевых передач. Действующий контракт нападающего с «ПСЖ» рассчитан до окончания сезона-2022/23.