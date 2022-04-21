Нападающий «Енисея»: Будем готовиться выбить «Спартак» из Кубка России

Форвард «Енисея» Андрей Окладников высказался перед матчем против «Спартака» в полуфинале Кубка России.

«Готовы ли мы выбить «Спартак»? Будем готовиться, а там уже видно будет. Всегда хочется играть с сильнейшими. Тут слабых команд нет. Если честно, почему-то так и предполагал, что нам попадется «Спартак», – цитирует игрока «Матч ТВ».

Напомним, в четвертьфинале Кубка России «Енисей» обыграл «Рубин» (3:1), а «Спартак» выбил московский ЦСКА (1:0).

Добавим, что в другой паре сыграют московское «Динамо» и владикавказская «Алания». Матчи этой стадии турнира пройдут 11 и 12 мая.