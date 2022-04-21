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Мать Мбаппе прилетит в Доху для обсуждения с руководством клуба продления контракта игрока с «ПСЖ»

Действующее соглашение француза истекает 30 июня 2023 года.
21 апреля 2022 22:27
автор: Александр Бойченко

Мать нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе прилетит в Доху (Катар) для обсуждения с руководством клуба возможности продления контракта с футболистом.

По данным Marca, мать нападающего вместе с его младшим братом Этаном, играющим в академии «ПСЖ», прилетели в Доху.

Французский клуб настроен оптимистично, поскольку считает, что мать Килиана может сыграть ключевую роль в переговорах о новом контракте. «ПСЖ» хочет продлить контракт Мбаппе на два года.

Напомним, что Мбаппе перешел в «ПСЖ» в августе 2017 года из «Монако». В нынешнем сезоне он принял участие в 39 матчах, забил 31 гол и отдал 22 результативных передачи. Вместе с командой футболист стал трехкратным чемпионом Франции.

источник: Marca
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