Никита Баженов: Было бы красиво увидеть «Спартак» и «Динамо» в финале Кубка России

Экс-игрок «Спартака» Никита Баженов прокомментировал итоги жеребьевки полуфинальных пар Кубка России-2021/22.

«Ожидаю ли финал «Спартак» — «Динамо»? Было бы красиво. Мне импонирует «Алания» — все про них знают, они на слуху. Играют в красивый футбол. «Енисей» же такие крепыши, молодцы — сибиряки. Для вывески, конечно красиво «Спартак» — «Динамо». Было бы прекрасно увидеть такой матч», — сказал Баженов «Чемпионату».

Напомним, в четвертьфинале Кубка России «Енисей» обыграл «Рубин» (3:1), а «Спартак» выбил московский ЦСКА (1:0).

Добавим, что в другой паре сыграют московское «Динамо» и владикавказская «Алания». Матчи этой стадии турнира пройдут 11 и 12 мая.