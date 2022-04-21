Василий Уткин: Сильно удивлюсь, если победитель Кубка России выйдет не из пары «Динамо» – «Алания»

Спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал итоги жеребьевки ½ финала Кубка России.

На этой стадии турнира болельщиков ожидают два матча: «Спартак» – «Енисей» и «Динамо» – «Алания».

«Сильно удивлюсь, если победитель Кубка России выйдет не из пары Динамо – Алания.

«Спартак», конечно, способен проиграть под настроение и «Енисею» (при всем уважении к андердогу), но «Динамо» класснее, а «Алания», если сможет пройти «Динамо», в финале сыграет при случае за семерых – причем в смысле как самоотдачи, так и затейливости.

Говорю это при том, что мне в целом понравилось, как играет «Спартак», если брать один матч с ЦСКА.

Но дееспособным в финале, где он, весьма вероятно, окажется, «Спартак» будет, если сможет поступательно расти оставшийся месяц.

То есть – если Ваноли действительно что-то нащупывает, а не просто удачливо выбросил кубики на 6/6 в четвертьфинале», – написал Уткин в соцсети.

Добавим, что в четвертьфинале турнира «Алания» обыграла «Зенит» (2:2, 6:5 – пенальти), «Енисей» победил «Рубин» (3:1), а «Динамо» выбило «Балтику» (1:1, 5:4 – пенальти).