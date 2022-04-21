Гендиректор «Зенита»: «Алания» играла в быстрый и техничный футбол. Желаю им удачи в полуфинале

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался после поражения от «Алании» (2:2, 5:6 – серия пенальти) в ¼ финала Кубка России.

В частности, он поздравил владикавказский клуб с выходом в следующую стадию турнира. По словам функционера, команда Спартака Гогниева проявила характер и не испугалась соперника.

«Алания» играла в футбол быстрый и техничный, без «автобуса», не боясь оставлять впереди трех, а то и четырех атакующих футболистов. Желаю «Алании» удачи в полуфинале», – добавил Медведев для «Чемпоината».

Добавим, что за выход в финал «Алания» сыграет с московским «Динамо». В другой паре сойдутся «Спартак» и красноярский «Енисей».