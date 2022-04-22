Два балла Бучневича помогли «Сент-Луису» одержать вверх над «Сан-Хосе» в гостевом матче

Сегодня, 22 апреля, на стадионе «САП Центр» прошел матч регулярного чемпионата НХЛ между «Сан-Хосе» и «Сент-Луисом». Победу одержали гости со счетом 3:1.

Шайбу в составе «Шаркс» забросил Ноа Грегор (4-я минута). У «Блюз» отличились Дакота Джошуа (6), Роберт Томас (21) и Павел Бучневич (60).

Российский форвард Владимир Тарасенко отметился голевой передачей на второй гол своей команды. В общей сумме на его счету 79 баллов в 71 проведенной игре в текущем сезоне (33+46). Другой россиянин, Павел Бучневич, оформил «1+1» и набрал 73 очка в 69 матчах (29+44).

Таким образом, «Сент-Луис» расположился на четвертой строчке в таблице Запада с 105 очками, на счету «Сан-Хосе» 72 балла и 13-я позиция.

Следующий матч «Шаркс» проведут» 24 апреля дома против «Чикаго», а «Сент-Луис» поедет в гости к «Аризоне».