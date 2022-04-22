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«От нас мало что зависело, все решалось в высоких кабинетах». Онопко - об отстранении России

УЕФА и ФИФА отстранили Россию.
22 апреля 2022 10:24
автор: Александр Бойченко

Член тренерского штаба «Ростова» и сборной России Виктор Онопко высказался относительно отстранения России от международных турниров. Специалист уверен, что есть надежда на возвращение страны в большой футбол.

«Никто не ожидал, что нам не дадут даже сыграть, хоть бы и на нейтральном поле. От нас тут мало что зависело — все решалось в высоких кабинетах. Не только российский футбол отстранили, но и другие виды спорта.

Мне кажется, признание русского одним из официальных языков ФИФА — это маленький, но положительный сигнал для нас. Футбол должен объединять людей.

Мне кажется, в футбольном мире к России хорошо относятся. Многие играли здесь. Все турниры — ЧМ, Евро, Лига чемпионов - Россия проводила на самом высоком уровне. Я верю, что мы вернемся. Есть надежда», — сказал Онопко «Чемпионату».

В конце февраля ФИФА и УЕФА отстранили Россию от всех международных турниров на неопределенный срок. Подопечные Валерия Карпина потеряли возможность выступить в стыковых матчах ЧМ-2022.

источник: Чемпионат.com
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