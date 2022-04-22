«Нет никакой гарантии, что он сделает правильный выбор». Клинсман - о будущем Холанда

Бывший наставник сборной России Юлиан Клинсман высказался относительно будущего норвежского форварда «Боруссии Д» Эрлинга Холанда.

«В Дортмунде у вас есть шанс бросить вызов мюнхенской «Баварии», и он играет в этом большую роль. Он очень важная фигура в своем клубе.

Если он решит куда-то перейти в другой клуб, нет гарантии, что вы сразу же после перехода выиграете трофеи.

Вы видите, что сейчас происходит в Испании. Если вы говорите о «Барселоне», «Реале» и «Атлетико», всегда есть интрига, кто в итоге выиграет Ла Лигу. Даже в Англии сейчас, если у него есть выбор между топ-четырьмя клубами, нет гарантии, что он сделает правильный выбор и сразу выиграет Премьер-лигу», — цитирует Клинсмана Goal.

Напомним, Холанд перешел в «Боруссию» в январе 2020 года из «РБ Зальцбурга» за 20 миллионов евро. С тех пор норвежский форвард принял участие в 85 матчах за немецкую команду во всех турнирах, записав на свой счет 82 забитых мяча и 23 голевые передачи, а также заработав восемь желтых карточек.

В составе национальной команды Норвегии Холанд провел 17 матчей и забил 15 голов.