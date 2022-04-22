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Дани Алвес: «Реалу» повезло, что мы слишком долго раскачивались

«Барселона» идет на втором месте в Ла Лиге.
22 апреля 2022 10:45
автор: Александр Бойченко

Защитник «Барселоны» Дани Алвес заявил, что мадридскому «Реалу» повезло в том, что «Барселона» слишком долго находила свою игру, прежде чем одерживать значимые победы в чемпионате.

«Им повезло, что мы проснулись поздно. Мы могли бы конкурировать с ними совсем по-разному, но такова жизнь. Мы слишком долго раскачивались, поэтому нам пришлось приложить такие огромные усилия. Нам нужно подумать о следующей цели — как закрепиться на втором месте», — цитирует Алвеса Movistar.

Отметим, что «Барселона» пребывает на втором месте в Примере с 63 очками. Отставание от «Реала» составляет 15 очков, однако у каталонцев есть игра в запасе.

Очный матч между клубами завершился разгромной победой подопечных Хави (4:0).

источник: Movistar
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