Салах заявил, что он подпишет новый контракт с «Ливерпулем», если руководство этого хочет

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах заявил, что он подпишет новый контракт с «мерсисайдцами», если руководство клуба планирует продлить с ним контракт.

«Подпишу ли я новый контракт? Да, я так думаю. Но если они хотят, чтобы я ушел, это меняет дело!

Не знаю, у меня остался год. Думаю, фанаты знают, чего я хочу, но контракт касается не только денег. Я не волнуюсь, я не позволяю себе ни о чем беспокоиться. Сезон еще не закончен, так что давайте закончим его как можно лучше, это самое главное. Неизвестно, что еще может случиться», — цитирует Салаха FourFourTwo.

В нынешнем сезоне 30-летний нападающий провел 30 матчей за «Ливерпуль», в которых 22 раза отличился и отдал 12 голевых передач. Текущее соглашение действует до окончания сезона-2022/23.

Рыночная стоимость футболиста оценивается в 100 миллионов евро.