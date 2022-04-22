Онопко: Если останемся без еврокубков, может, стоит организовать турнир по типу Кубок Матч-Премьер

Член тренерского штаба «Ростова» и сборной России Виктор Онопко предположил, что будет с российским футболом, если международные организации не снимут запрет на участие в еврокубках в следующем сезоне.

«Если останемся без еврокубков и матчей сборных, возможно, стоит организовать какой-то дополнительный турнир по типу Кубка Содружества или Кубка Матч-Премьер, чтобы увеличить количество матчей. Не вижу в этом проблемы. А дополнительный турнир летом устроить — почему нет? Тем более Австрия, Швейцария, Германия сейчас закрыты, и готовиться к новому сезону, скорее всего, будем в России», — сказал Онопко «Чемпионату».

В конце февраля ФИФА и УЕФА отстранили Россию от всех международных турниров на неопределенный срок. Подопечные Валерия Карпина потеряли возможность выступить в стыковых матчах ЧМ-2022.