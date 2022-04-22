Cоболев с иронией заявил, что «Спартак» выиграл бы Лигу Европы в текущем сезоне

Нападающий «Спартака» Александр Соболев думает, что его команда боролось бы за победу в Лиге Европы, если бы не была отстранена от турниров УЕФА.

«Нам удалось выйти из сложнейшей группы Лиги Европы с первого места. Сейчас нас дисквалифицировали. Теперь могу сказать, что мы бы выиграли Лигу Европы, если бы нас не сняли. Могу смело так заявлять. Шучу, конечно. Но если серьезно: «Наполи» мы обыграли дважды, с «Лестером» вничью сыграли, заняли первое место в группе... Да мы бы выиграли этот титул — вообще легко. Мы тогда просто не стали говорить — боялись сглазить, ха-ха», - приводит слова Соболева «Спорт-Экспресс».

Добавим, что также в одной группе с красно-белыми была польская «Легия».

«Спартак» в 1/8 финала Лиги Европы должен был в марте сыграть против «Лейпцига». Из-за отстранения российской команды немецкий клуб без борьбы вышел в четвертьфинал турнира.