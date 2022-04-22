Мостовой считает забавным заявление Соболева о том, что «Спартак» мог одержать победу в Лиге Европы

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой отреагировал на слова форварда «Спартака» Александра Соболева о том, что клуб имел возможность завоевать титул Лиги Европы в нынешнем сезоне.

– Мне слова Соболева кажутся забавными. Мое мнение: так и оставить этот разговор, потому что сейчас можно шутить после победы над ЦСКА. Можно сказать, что «Лейпциг», «Ливерпуль» обыграют. Ничего такого: посмеялся, пошутил, – цитирует Мостового «Чемпионат».

Напомним, что на групповом этапе Лиги Европы сезона-2021/22 «Спартак» занял первое место в квартете С, опередив такие команды, как «Лестер», «Наполи» и «Легия». В матчах 1/8 финала красно-белые должны были сыграть против «Лейпцига». Однако из-за отстранения российской команды немецкий клуб автоматическим образом вышел в четвертьфинальную стадию.