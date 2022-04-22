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Бувач выразил мнение, что «Динамо» необходимо уважать «Аланию» в преддверии матча Кубка России

11 и 12 мая состоятся полуфинальные встречи турнира.
22 апреля 2022 14:31
автор: Владислав Корегин

Заместитель генерального директора по спорту «Динамо» Желько Бувач оценил шансы столичной команды на победу в полуфинальном матче 1/2 финала Кубка России с «Аланией».

Отметим, что очная встреча московского и владикавказского клубов состоится 11 или 12 мая.

– «Алания» – хорошо организованная команда, они играют агрессивно и уверенно. Неслучайно они вышли в полуфинал и заслуживают с нашей стороны абсолютного уважения и полной серьезности при подготовке к этому матчу, – цитирует Бувача клубная пресс-служба бело-голубых.

Добавим, что в четвертьфинале «Динамо» одержало победу над «Балтикой» (1:1, 5:4 пен.). Что касается «Алании», то подопечные Спартака Гогниева обыграли «Зенит» (2:2, 6:5 пен.).

В другом полуфинале сыграют между собой «Спартак» и красноярский «Енисей».

источник: ФК «Динамо» (Москва)
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