Контракт Семака будет продлен на год при желании одной из сторон

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак останется в клубе еще на один год.

По данным «Спорт-Экспресса», истекающий летом контракт предусматривает опцию продления на один сезон по желании одной из сторон, если сине-бело-голубые завершат сезон в двойке лучших команд российской премьер-лиге. На данный момент «Зенит» лидирует в РПЛ с отрывом в 11 очков за пять туров окончания чемпионата.

Напомним, что Семак стал главным тренером «Зенита» в 2018 году, и за это время завоевал с командой один кубок, два суперкубка и три чемпионата России.