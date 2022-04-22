Семин уверен в том, что арбитр Пустовойтова сможет хорошо судить матчи РПЛ

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Семин поддержал предложение Заремы Салиховой привлечь женщин арбитров к работе в РПЛ.

Ранее супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна обратилась к российским футбольным властям с предложением разрешить женщинам-арбитрам судить мужские команды в РПЛ. В частности, речь идет о рефери Анастасии Пустовойтовой.

– Женщины-арбитры в РПЛ – это нормальная инициатива. Самое главное, чтоб это было качественное судейство. В Пустовойтовой я вообще не сомневаюсь. Уверен, она сможет хорошо работать на матчах РПЛ. Пускай включают ее в список арбитров РПЛ и отлично будет, – цитирует Семина Sport24.ru.

Добавим, что в 24-м туре РПЛ Пустовойтова была главной на VAR в матче «Уфа» – «Сочи». Ранее она работала в финальной встрече Олимпийских игр и полуфинале женской Лиги чемпионов. Кроме того, Пустовойтова стала первой женщиной-арбитром, отработавшей игру ФНЛ.