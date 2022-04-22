Полузащитник «Зенита» Клаудиньо сможет сыграть против «Краснодара», участие Караваева маловероятно

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии травмированных игроков перед гостевым матчем 26-го тура российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара».

«Что касается Клаудиньо — он готовится, надеюсь, сможет принять участие в игре. По поводу Караваева и Ловрена, как я уже говорил, их появление маловероятно, они нескоро вернутся в общую группу. Одоевский уже начал тренироваться, надеемся, тоже уже вот-вот начнет заниматься по полной программе и сможем на него рассчитывать. Остальные, в принципе, без серьезных проблем. Надеюсь, в таком же составе будем готовиться к игре против «Краснодара», - приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

Матч команд пройдет Краснодаре и начнется 25 апреля в 19:00 по московскому времени.

Напомним, что «Зенит» лидирует в РПЛ с трехочковым отрывом от второго места, которое занимает «Динамо», «Краснодар» - пятый и отстает от третьей команды турнира ЦСКА на 5 очков, но у «быков» на одну игру проведено меньше.