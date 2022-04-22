Навас готов уйти из «ПСЖ» летом 2022 года

Голкипер «Пари Сен-Жермен» Кейлор Навас может сменить клубную прописку ближайшим летом.

Как сообщает L'Equipe, 35-летний костариканец недоволен малым количеством игрового времени в нынешнем сезоне после того, как к команде присоединился Джанлуиджи Доннарумма. По информации источника, футболист уже обратился к руководству парижан с просьбой изменить сложившуюся ситуацию. В противном случае он готов покинуть клуб.

Отметим, что Навас выступает за «ПСЖ» с сентября 2019 года. В сезоне-2021/22 Навас он принял участие в 23 матчах во всех турнирах, пропустил 23 гола и девять раз отстоял «на ноль». Его контракт истекает летом 2024-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость голкипера в 10 миллионов евро.