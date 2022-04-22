Руни прокомментировал назначение Эрика тен Хага новым главным тренером «Манчестер Юнайтед»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни отреагировал на назначение наставника «Аякса» Эрика тен Хага на пост главного тренера манкунианцев со следующего сезона.

«Это очень большая работа, и приятно видеть, что теперь они пригласили тренера, который, похоже, получит время. Я уверен, что они дадут ему возможность перестроить команду, потому что это необходимо сделать», - приводит слова Руни Reuters.

Ранее сообщалось, что руководство клуба подписало с 52-летним специалистом контракт на три года. При этом в соглашении был прописан пункт о возможном продлении трудового сотрудничества еще на один сезон.

Напомним, что тен Хаг возглавляет «Аякс» с декабря 2017 года. Под его руководством клуб стал двукратным чемпионом Нидерландов.

В данный момент «Манчестер Юнайтед» тренирует Ральф Рангник. После 33 сыгранных туров в АПЛ команда занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 54 очка. Отставание от зоны Лиги чемпионов составляет три очка.